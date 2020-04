Groot onderhoud A10 Noord deze zomer: 'Verkeer moet rekening houden met veel extra reistijd'

Binnen- en buitenring na elkaar afgesloten

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden in de zomer plaats en worden de binnen- en buitenring na elkaar afgesloten. De binnenring, A10 Noord richting Utrecht, is afgesloten van 3 juli tot 13 juli tussen knooppunt Coenplein en afrit S114. Ook de tussenliggende aansluitingen zijn afgesloten.

De buitenring, A10 Noord richting Zaanstad, is vervolgens afgesloten van 31 juli tot 10 augustus tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein. Ook hier zijn de tussenliggende afritten afgesloten.

Reistijd kan oplopen tot meer dan een uur

Verkeer wordt omgeleid via de ring en moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Dat is natuurlijk alleen als de verkeersdrukte in volle omvang terugkeert en de coronacrisis bezworen is. Politie, ambulance en brandweer kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van de A10 Noord.

Geluidshinder

De werkzaamheden gaan zeven dagen per week, dag en nacht door en dat betekent geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze hinder te beperken neemt de uitvoerder meerdere maatregelen zoals een aanpassing op de freesmachines en het plaatsen van geluidsabsorberende panelen.



Maandagochtend 10 augustus om 05.00 uur moeten de werkzaamheden klaar zijn en gaat de weg weer open.