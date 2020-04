Meerdere instellingen zenden SOS-noodsignaal uit voor vluchtelingen in Griekse kampen

Het gaat om een landelijke actie, waarbij initiatiefnemers de overheid willen overtuigen om vluchtelingen die vastzitten in de Griekse kampen te evacueren.

Het SOS-signaal is tevens te zien op digitale abri's, billboards en bushokjes. Ook burgers worden opgeroepen om mee te doen met een 'thuisprotest'.

#SOSMoria

Afgelopen vrijdag werd het noodsignaal al uitgezonden op het Malieveld in Den Haag. Deelnemende organisaties zenden met licht en/of geluid het noodsignaal uit: kort kort kort - lang lang lang - kort kort kort. Beelden van het noodsignaal kunnen gedeeld worden met de hashtag #SOSMoria. Kamp Moria is het grootste vluchtelingenkamp van het Griekse eiland Lesbos.

Het SOS-noodsignaal is een initiatief van Europese artsen. Zij hopen dat de verschillende overheden zo snel mogelijk ingrijpen in de Griekse vluchtelingenkampen, voordat het coronavirus ook daar toeslaat. Acht Europese landen hebben aangegeven bereid te zijn vluchtelingen op te nemen, maar Nederland nog niet.

'Humanitaire ramp'

Staatssecretaris van Gezondheid Paul Blokhuis (CU) noemde in het programma Op1 de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden 'een humanitaire ramp van de buitencategorie, los van corona'. Volgens de staatssecretaris zit er wel degelijk beweging in de Tweede Kamer, maar heerst er nog veel verdeeldheid over dit onderwerp. Blokhuis riep onlangs staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) op om met een goed voorstel te komen voor vluchtelingen in de Griekse kampen.

Broekers-Knol heeft wel toegezegd om geld vrij te maken om de omstandigheden op het eiland te verbeteren, maar volgens de organisatie is dit geen oplossing. Dit omdat het nemen van preventieve maatregelen, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden, niet nagekomen kunnen worden vanwege de overbevolking in de kampen.