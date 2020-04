Explosieven gevonden bij supermarkt in Diemen

Op foto's is te zien dat enkele ruiten van de supermarkt gesneuveld zijn. Hoe dat gebeurd is, is de politie aan het onderzoeken. Het gebied rond de supermarkt was enige tijd afgezet. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven veiliggesteld. De afzetting is inmiddels opgeheven.

Hoewel alle scenario's bekeken worden, is het aannemelijk dat de explosieven bedoeld waren voor het plegen van een plofkraak. In de supermarkt is een geldautomaat aanwezig.

Hetzelfde filiaal van de Albert Heijn werd eind februari ook al overvallen.