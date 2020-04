Econoom Arnold Heertje (86) overleden

Heertje werd op zijn dertigste, in 1964, tot hoogleraar benoemd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef de lesboekenserie De Kern van de Economie, waaruit generaties middelbare scholieren les kregen.

De joodse Heertje overleefde de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken. Naast zijn kennis van de economie was hij als opiniemaker ook vaak te zien op tv en schreef hij columns in onder andere Het Parool en in het NRC.

Kritiek op Noord/Zuidlijn

Heertje was groot criticaster van de Noord/Zuidlijn. Al in 2006 zei hij dat de lijn honderden miljoenen extra zou gaan kosten en dat hij op zijn vroegst pas in 2016 zou rijden. AT5 sprak hem meermaals over het project.

Een van de zonen van Arnold Heertje is komiek en tv-maker Raoul Heertje.