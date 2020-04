323 Amsterdammers in het ziekenhuis met coronabesmetting

Er zijn 323 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met een coronabesmetting. Dat meldt het RIVM vandaag.

Gisteren ging het aantal opnames al over de 300 heen, in een dag tijd zijn daar 17 gevallen bij gekomen. Dat hoeven geen opnames te zijn die daadwerkelijk in de afgelopen 24-uur hebben plaatsgevonden. Omdat bij de registratie van coronagevallen vertraging kan ontstaan, kan het ook om opnames gaan van enkele dagen geleden.

Landelijk gezien zijn er de afgelopen 24 uur 253 patiënten bij gekomen die opgenomen moesten worden. In totaal zijn er 6875 ziekenhuisopnames geregistreerd. In Nederland is het van 1766 mensen bekend dat zij zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat zijn er 115 meer dan gisteren.