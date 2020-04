Meezingactie van Ajax-vrienden begint om 19.00 uur: 'Three Little Birds vrolijkt je op'

Omdat Amsterdammers momenteel wel wat positiviteit kunnen gebruiken, bedachten Ajax-vrienden Michiel, Bart en Jonas een actie om de stad op te vrolijken. Dankzij het drietal hoor je, als het goed is, vanavond om 19.00 uur talloze mensen het nummer Three Little Birds van Bob Marley zingen. 'Ik hoop dat veel mensen vanavond hun speakers buiten zetten en meezingen met het nummer', vertelt een van de initiatiefnemers aan AT5.

AT5

Michiel kwam vorige week zondag op het idee, vertelt hij vanaf het dakterras van Ajax-vriend Bart. 'Ik fietste naar de verjaardag van mijn vader en had mijn Ajax-playlist aanstaan. Toen dacht ik: normaal gesproken ben ik nu op weg naar de Arena.' De gedachte deed hem zeer en precies op dat moment kwam het nummer Three Little Birds van Bob Marley voorbij in zijn afspeellijst. 'Dat gaf mij een goed gevoel en ik kreeg zin om het nummer keihard aan te zetten en van de daken te schreeuwen', vertelt Michiel. 'Eigenlijk is ook toen het balletje gaan rollen om deze actie te gaan starten.'

Initiatiefnemer Bart bespreekt met zijn Ajax-vriend Jonas de laatste details voor de actie door.

Vrienden Ook zijn Ajax-vrienden Bas en Jonas vonden het een goed idee. De vrienden creërden daarom een evenement op Facebook, inmiddels staan al bijna 1500 mensen op 'aanwezig'. Daarnaast spelen Wild FM en NH Radio het nummer stipt om 19.00 uur af.

Quote 'Ben benieuwd hoeveel mensen er straks van hun daken en balkons staan mee te zingen' Bart, initiatiefnemer

Ook AT5 laat Three Little Birds horen, zowel op de zender als de site. 'Het is natuurlijk top dat de Amsterdammers en de media het hebben opgepikt', vertelt Bart trots. 'Ik ben benieuwd hoeveel mensen er straks van hun daken en balkons staan mee te zingen. Ik hoop dat het er veel worden.'

Stuur je eigen video in Het is mogelijk om bij het Facebook-evenement van het drietal een door jouw gemaakte video in te sturen. Uiteindelijk maken de Ajax-vrienden daarvan een compilatie. Ook kunnen enthousiastelingen natuurlijk hun muzikale video doorsturen naar AT5.