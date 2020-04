'Maatregelen tegen coronavirus mogelijk twee jaar lang nodig'

Het zou nog een of twee jaar lang kunnen duren voordat het coronavirus helemaal onderdrukt is. Maatregelen, zoals afstand houden, zouden tot die tijd mogelijk nodig blijven.

Dat meldt de NRC op basis van gesprekken met Nederlandse hoogleraren en onderzoekers. Zij benadrukken dat de schattingen hoogst onzeker zijn, maar kijken naar scenario's die een of twee jaar lang duren.

Een groep epidemiologen, wiskundigen, psychologen en modelleurs denkt inmiddels mee met het RIVM over wat er moet gebeuren na de eerste besmettingsgolf. 'Het is evident dat we moeten gaan rekenen', zegt hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek tegen de krant. 'De politieke en maatschappelijke keuzes die voorliggen, zijn zo groot. We moeten scenario’s hebben waarover we kunnen brainstormen.'