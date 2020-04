Fietsster (62) gewond door aanrijding met motorscooter op Stadhouderskade

Een 62-jarige fietsster is gistermiddag gewond aan haar hoofd geraakt nadat ze op de Stadhouderskade in botsing kwam met een driewielige motorscooter.

Het ongeval vond rond 16.00 uur plaats en gebeurde ter hoogte van de kruising met de Jan Luijkenstraat. Het slachtoffer stak daar bij de fietsersoversteekplaats over, terwijl de motorscooter op de Stadhouderskade reed. Ze kwam na de aanrijding hard ten val.

De 34-jarige motorrijder is, zoals gebruikelijk na ernstige ongevallen, aangehouden. Hij is verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan. Er is onder andere een remproef met de motor gedaan, om aan de hand van het op het wegdek aangetroffen remspoor vast te stellen hoe hard de motorrijder reed.

Agenten hebben al een aantal getuigen gesproken. Wie het ongeval heeft zien gebeuren en nog niet met de politie heeft gesproken, wordt gevraagd zich te melden. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk.