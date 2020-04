Vuurwapen gevonden tijdens opname rapvideo op IJburg

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf verdachten opgepakt wegens verboden wapenbezit. Ze werden op de Larikslaan op IJburg aangetroffen en zeiden dat ze bezig waren met de videoclip van een rapnummer.

Agenten zagen de vijf rond 1.50 uur bij twee geparkeerde auto's staan. Ze controleerden de groep en doorzochten de auto's. In de buurt van de auto's vonden ze een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen.

De vijf verdachten zijn tussen de 19 en 23 jaar oud en komen uit Amsterdam, Diemen en Terneuzen. 'Naar hun exacte betrokkenheid bij het verboden wapenbezit wordt nader onderzoek gedaan', meldt de politie.

Samuraizwaard

Gisteren hield de politie in West ook verdachten aan wegens verboden wapenbezit. De politie schrijft op Facebook dat dat gebeurde nadat er een melding was binnengekomen over iemand die met een samurai-zwaard stond te zwaaien.