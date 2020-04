Is een baard een potentiële besmettingsbron? En meer vragen over de coronacrisis

In supermarkten zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen vanwege het coronavirus. Zo wordt maar een maximaal aantal klanten toegelaten en is het winkelen met een mandje of karretje verplicht. Toch worden regelmatig boodschappen gepakt en vervolgens weer teruggelegd in het schap. @opeters vraagt ons via Instagram of het virus niet op verpakkingen kan blijven zitten.

Volgens het RIVM kan het coronavirus enige tijd overleven op oppervlakken. Hoelang precies is erg afhankelijk van verschillende factoren. Op welk oppervlak zit het virus? Hoe warm en vochtig is het? Het is op dit moment nog onvoldoende bekend in hoeverre oppervlakken een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Nog steeds is het zo dat de belangrijkste oorzaak van besmetting overdracht via druppels door niezen of hoesten is. Ook de handen zijn een groot risico: het is niet voor niks dat we in de binnenkant van onze elleboog moeten hoesten en niezen en geen handen meer schudden.

Maar je zult niet besmet raken door alleen het aanraken van een oppervlak of verpakking in de supermarkt. Ook niet als daar dus coronavirusdeeltjes op zitten. Besmetting is pas mogelijk als je daarna je ogen, neus of mond aanraakt en de virusdeeltjes zo via je slijmvliezen in je lichaam terechtkomen.

Het is dus belangrijk om goed je handen te wassen met water en zeep. Het advies is om dit voor en ook na het doen van de boodschappen te doen. Voorkom ook dat je je gezicht aanraakt in de tussentijd. Verder zegt het Voedingscentrum ook nog dat het aan te raden is om groente en fruit – zoals altijd, maar nu helemaal – grondig te wassen voor gebruik. Zo verklein je nog verder de kans om besmet te worden.