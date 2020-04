Thuisblijvers vallen monteurs op straat lastig tijdens stroomuitval

De werkzaamheden kunnen volgens Hofland niet uitgesteld worden tot na de crisis. 'Zonder stroom staat alles stil en daarom moeten wij deze werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk betrouwbaar te houden.'

Buitengesloten

Voor wie zich niet voorbereidt op de werkzaamheden kunnen er lastige situaties ontstaan. 'Wij kunnen nu het huis niet in want we hebben alleen een tag, het is een beetje vervelend als zij niet kunnen zeggen hoelang het gaat duren,' aldus een buurtbewoner van de Bos en Lommer.



Maar gelukkig is er ook begrip voor de monteurs. 'Het is niet zo handig maar ik snap het wel, het moet gebeuren, zij kunnen werken dus ze moeten door met hun werk,' zegt een andere voorbijganger.

Laad je apparatuur goed op

Liander roept Amsterdammers op om goed in de gaten te houden wanneer er werkzaamheden in hun buurt plaatsvinden. 'Krijgt u post van Liander, lees die goed zodat u weet wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. Laad uw apparatuur goed op. Wij doen er alles aan om de stroomonderbreking zo kort mogelijk te houden, zodat u weer van stroom gebruik kunt maken zonder haperingen en weer fijn thuis kunt werken.'