Vier auto's uitgebrand in Noord

Rond half twaalf kregen de hulpdiensten de eerste melding via 112. Toen de brandweer ter plaatse was sloegen de vlammen ook al uit de wagens naast de brandende auto.

Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Een buurtbewoner vertelde aan onze cameraman dat hij vanaf zijn balkon iemand zag weglopen nadat het vuur was ontstaan.

De recherche is op zoek naar een man, ongeveer 35 jaar oud, gezet postuur, zo;n 1.80 tot 1.85 m lang, droeg een zwarte pet met opschrift, een groene jas en een licht blauwe spijkerbroek. Deze man had een kromme rug of liep krom. Getuigen of andere tips zijn welkom bij de politie.