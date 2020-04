Huiseigenaren met geldproblemen worden ontzien tot 1 juli

Ook is besloten dat woningbezitters met financiële problemen in aanmerking komen voor uitstel van betaling. Die huiseigenaren moet daarvoor zelf contact opnemen met de hypotheekverstrekker. In overleg wordt dan bekeken wat mogelijk is.



'Mensen zich in deze tijd geen zorgen maken over een dak boven hun hoofd', aldus Woonminister Van Veldhoven. 'Ik ben heel blij met de bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken voor mensen die in problemen komen.'

Gedwongen verkoop van huizen komt landelijk ongeveer 500 keer per jaar voor.