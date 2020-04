Banken sluiten groot deel sealbagautomaten in strijd tegen plofkraken

Hoewel die plofkraken niet in de stad plaatsvonden, worden ook sealbagautomaten in de regio Amsterdam afgesloten, bevestigt een woordvoerder van de Rabobank. Om hoeveel en welke automaten het gaat is nog niet duidelijk. Door de coronacrisis worden de afstortautomaten sowieso al 40 procent minder gebruikt.

De maatregel komt bovenop het eerder genomen besluit om veruit de meeste geldautomaten in Nederland 's nachts te sluiten. Die maatregel werd vorig jaar december al genomen, ook in strijd tegen plofkraken.

'Voet dwars zetten'

'We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld. De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk', zegt Eelco Dubbeling, directeur van de NVB. 'We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.'

De sealbagautomaten die open blijven krijgen wel beperkte openingstijden: van 6.00 uur tot 18.30 uur. Deze automaten worden dagelijks leeggehaald en uitgezet. Banken en Geldmaat zullen afzonderlijk communiceren welke sealbagautomaten tijdelijk gesloten worden.