Thuisonderwijs in coronacrisis: het videodagboek van een vader

Manoushka en Rosalie mogen nog even op de iPad voordat ze echt aan de bak moeten. Het opstarten in de ochtend gaat de één iets makkelijker af dan de ander.

De 'schooldag' thuis is afgelopen. Manoushka heeft rekenen en spelling gedaan en er is ook nog gelezen en er zijn zelfs werkbladen gemaakt. 'Pffff, het is heel veel werk, meer dan op school', vindt ze.

In het gezin van Pieter gaat het thuisonderwijs best goed. Maar bij honderden Amsterdamse kinderen is dat niet het geval. Die kansenongelijkheid is nu twee keer zo groot als tien jaar geleden. Het treft vooral kinderen met een taalachterstand en kinderen die leven in armoede. AT5 en De Balie Live Journalism doen hier onderzoek naar.

Als leerkracht, schooldirecteur, bestuurder, onderwijsassistent of intern begeleider kun je meehelpen de kansenongelijkheid in kaart te brengen. Hiervoor hebben wij deze scholenenquête ontwikkeld. Zou je die in willen vullen en doorsturen naar collega's op Amsterdamse basisscholen? Het kan ook anoniem.