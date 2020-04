341 patiënten met coronabesmetting in Amsterdamse ziekenhuizen

341 mensen die coronabesmetting hebben opgelopen zijn opgenomen (geweest) in ziekenhuizen in de stad. Dat zijn er elf meer dan een dag eerder.

De elf nieuwe ziekenhuisopnames hoeven niet per se in de laatste 24-uur gedaan zijn. In de registratie van coronagevallen kan soms enige vertraging ontstaan.

Landelijk gezien zijn er 292 nieuwe ziekenhuisopnames gedaan en dat is meer dan gisteren, meldt het RIVM. Verder is er sprake van een ruime verdubbeling van het aantal meldingen van mensen die zijn overleden aan het virus: 234 meldingen vandaag tegen 101 sterfgevallen gisteren. Mogelijk is het hogere aantal ontstaan doordat sterfgevallen van vrijdag, zaterdag en zondag pas vandaag verwerkt zijn in de cijfers. Het totaal aantal overleden personen ligt nu op 2101.

777 mensen zijn in een dag tijd positief getest op corona, waarmee het totaal uitkomt op 19.580.