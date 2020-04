Directeur Grond en Ontwikkeling houdt moed over bouwproductie: 'We moeten het samen doen'

'De opdracht was om dit jaar van 7.500 woningen de bouw te starten. Twee weken geleden leek dit nog haalbaar, maar we merken nu dat veel bouwers, ontwikkelaars en ook de gemeente iets meer tijd nodig hebben om zaken op orde te krijgen.'

Als directeur Grond en Ontwikkeling gaat zij over de bouwgrond die in bezit is van de gemeente Amsterdam. Al thuiswerkend houdt haar afdeling de bouw van woningen zoveel mogelijk gaande. Toch beginnen vastgoedbeleggers te aarzelen om nieuwe projecten te starten .

'De woningnood is er nog steeds en er is een ontzettende behoefte aan betaalbare woningen, zowel in het sociale segment als in het middeldure segment. Daar moeten we aan doorwerken en dat zijn we ook aan het doen. Waar wij zoveel mogelijk op toezien is dat de projecten doorgaan. Wij zitten vooral aan de voorbereidende kant en zorgen ervoor dat de vergunningen kunnen worden afgegeven en dat er erfpachtuitgiftes zijn.'

'Wat belangrijk is, is dat we het vooral heel erg samen moeten doen. Ik merk dat eigenlijk alle partijen bezig zijn om zo goed mogelijk dingen door te laten gaan. Belangrijke speler hierin is het Rijk. We zijn bezig met een woondeal om te zorgen dat er extra geld komt vanuit het Rijk om de bouwproductie op peil te houden. Voor de betaalbare woningen zijn de corporaties belangrijk, dat zij voldoende investeringsvermogen hebben om verder te gaan.'

'Natuurlijk willen ze de goedkopere grondprijzen, maar wat we ook horen is dat ze lenigheid van ons verwachten wat betreft de bouwtermijnen. Daar kunnen we ze bij tegemoet komen. Als nieuwbouwontwikkelaars of corporaties aantoonbaar door de coronacrisis niet op tijd kunnen beginnen met de bouw, dan zullen we daar wat meer ruimte in geven. Normaal gesproken zou de gemeente dan een boete uitschrijven.'

'Economie is ook altijd psychologie. Het is altijd spannend met zo’n crisis wat er gaat gebeuren'

Heb je nu intensiever contact met de bouwende partijen?

'Ik had altijd al intensief contact maar nu nog meer, om te horen wat er speelt. Veel bouwers en beleggers zeggen dat ze willen dat de bouwprojecten doorgaan. Hier en daar is er ook wel wat aarzeling om opnieuw te gaan beleggen. Ik denk dat we samen sterk moeten staan en het goed is als iedereen aangeeft wanneer ze behoefte hebben aan steun. Dat is ook wederzijds, want wij als gemeente hebben die bouwers ook hartstikke hard nodig ook.'

Daar voegt ze nog aan toe: 'Economie is ook altijd psychologie. Het is altijd spannend met zo’n crisis wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat als we goede moed erin houden, dat dat erg helpt. Dat we gewoon blijven denken dat we het met elkaar kunnen redden, dat we hier samen sterker uit kunnen komen.'