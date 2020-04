Kan mijn schoonmaakhulp nog langskomen? En meer vragen over de coronacrisis

Ook deze vraag hebben we voorgelegd aan viroloog Bert Niesters. Zijn belangrijkste tip? Wees je bewust van wat er op het moment gebeurt en besef dat je niet in een plastic bubbel leeft. In dit geval kan het volgens de viroloog geen kwaad kledingstukken extra te wassen.

‘Het advies is om in je elleboog te niezen of hoesten. Bacteriën en virussen kunnen er wel even op blijven zitten’, aldus Nieskens, die overigens ook aanraadt het betreffende kledingstuk te wassen als er geen sprake zou zijn van corona. ‘Het is ook gewoon smerig.’

Zijn collega-viroloog Annemieke van der Eijk van Erasmus UMC vertelde eerder al dat het niet onverstandig is kleding nu op bijvoorbeeld 60 graden te wassen. ‘Je weet niet hoe lang een handdoek er al hangt en je weet niet wat eraan is afgeveegd. En het klopt dat virussen en bacteriën minder goed bestand zijn tegen wassen op hogere temperaturen’, aldus Van der Eijk tegen Radio 1.