Cameratoezicht bij restaurant dat drie keer beschoten werd

Bij het Syrische restaurant op de Borneosteiger in Oost worden camera's geplaatst, dat heeft burgemeester Halsema vandaag aan de gemeenteraad laten weten. Het restaurant werd in iets meer dan een week tijd drie keer beschoten.

Zaterdag besloot de burgemeester al om het pand voor onbepaalde tijd te sluiten. Maar nu komt daar dus cameratoezicht bij en wordt er meer gecontroleerd door de politie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het restaurant voor de derde onder vuur genomen. In de glazen voordeur trof de politie twee kogelgaten aan. Een dag eerder werd het pand ook beschoten, nadat het de zaterdag daarvoor voor de eerste keer raak was.

De vele beschietingen leveren een gevaar op voor de openbare orde. Zodra dat gevaar geweken is worden de camera's weggehaald.