Kabinet zet in op corona-apps zoals die van OLVG

Het kabinet zet in op twee apps die moet helpen bij het signaleren en bestrijden van corona-besmetting. De ene app moet de gebruiker waarschuwen als die in de buurt van een persoon is geweest met corona. Met de andere moet de gebruiker makkelijk in contact kunnen komen met een arts, net zoals de app die het OLVG enkele weken geleden uitrolde.

Dat maakte minister Hugo de Jonge vanmiddag bekend tijdens een persconferentie na het crisisberaad. Het kabinet doet nu verder onderzoek naar de technologie voor de apps. Vooral de privacy van de gebruiker moet gewaarborgd zijn.

Gezondheidsmetingen OLVG-app

Een app waarmee de gebruiker makkelijk in contact kan komen met een arts, is er al. Zo noemde De Jonge de app van het OLVG als voorbeeld. Met de app kunnen mensen die vermoeden dat ze het coronavirus hebben, gezondheidsmetingen doorsturen naar een medisch team van het ziekenhuis. Van die app wordt al veelvuldig gebruik gemaakt.

Vorige week werd bekend dat er al meer dan een miljoen metingen zijn gedaan. Op basis van die metingen en door telefonische gesprekken tussen gebruikers en het medische team, werd toen al bij 2849 mensen een coronaverdenking vastgesteld. 35 mensen werden daadwerkelijk doorgestuurd naar een corona screeningsunit van het OLVG.

Lichaamstemperatuur

Op de app kunnen gebruikers dagelijks doorgeven hoe hoog hun lichaamstemperatuur is, of ze nog verkouden zijn, hoe erg ze hoesten, hoe het gaat met hun benauwdheid en of ze keelpijn hebben. Aan de hand van de doorgegeven waardes wordt er dan besloten of het medisch team telefonisch contact opneemt met de gebruiker.

De andere app moet de gebruiker waarschuwen als die in de buurt is geweest van iemand die besmet blijkt te zijn. Dan krijgt de gebruiker het advies om binnen te blijven en de gezondheid in de gaten te houden. Volgens minister De Jonge moeten de twee apps samen de kern vormen van het nieuwe testbeleid.