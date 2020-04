Ook financiële tegemoetkoming voor taxi's en tattooshops

Eerder deelden meerdere ondernemers al hun zorgen over het gebrek aan financiële steun via AT5. Zo zei tattoo-koning Henk Schiffmacher het 'onbegrijpelijk' te vinden dat het kabinet niets doet voor eigenaren van tattooshops.

Ook de taxibranche pleitte voor aanspraak op de compensatieregeling. Zij lieten weten door de coronacrisis nauwelijks rond te kunnen komen. Begin deze week overhandigden ze een petitie aan staatssecretaris Mona Keijzer.

'Regelingen staan niet stil'

'Het kabinet doet in deze uitzonderlijke en barre tijden wat nodig is', schrijven verantwoordelijk minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer over deze regeling. 'Bij de aankondiging van het noodpakket voor banen en economie hebben we meteen gezegd dat deze regelingen niet stilstaan.'