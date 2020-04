Drie arrestaties na achtervolging in Slotermeer, agent raakt gewond

De politie heeft gisteravond na een achtervolging drie mannen opgepakt aan de Slotermeerlaan in Slotermeer voor verschillende delicten. Ook kwam een politieagent ten val, die raakte hierbij gewond.

Eerder die avond stond een agent op het punt een bon uit te schrijven voor één van de verdachten of een aanhouding te verrichten. Hem werd het beledigen van een ambtenaar in functie verweten. De verdachte was daar niet van gediend en ging er vandoor.

Er volgde een achtervolging, die eindigde bij de Slotermeerlaan ter hoogte van Plein '40-'45, waar in totaal drie personen zijn aangehouden. Twee van hen vanwege belediging van een agent, de derde voor het niet opvolgen van een bevel van de politie.

De gewonde agent is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.