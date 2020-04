Ajax reageert niet op wens KNVB voor hervatting competitie, ondanks eerdere uithaal Overmars

Daar waar het voetbalseizoen voor alle amateurs in Nederland, van jong tot oud, al wel werd beëindigd, moet de eredivisie half juni weer van start gaan, dat is de vurige wens van de KNVB. De bond zei dat gisteren in een videoconferentie met de clubs in het betaald voetbal. Ajax zegt op dit moment niet te willen reageren op het besluit van de KNVB. Directeur voetbalzaken, Marc Overmars, was vorige week nog kristalhelder in zijn boodschap aan de bond.