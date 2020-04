Met hoeveel mensen mag je nog in een auto zitten? En meer vragen over de coronacrisis

Geen files meer en in de spits is het rustiger op de wegen dan daarbuiten. Wie had dat een paar weken geleden kunnen bedenken? Toch zijn er nog genoeg mensen die wel de auto pakken, bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Tenzij je een limousine of terreinwagen hebt, is het natuurlijk lastig om in de auto 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Mag je dan nog wel met mensen van buiten je eigen huishouden in een voertuig stappen? En hoeveel dan?

Het antwoord vinden we dit keer bij de politie, de instantie die controleert of de maatregelen worden nageleefd. Volgens de politie is het ‘erg onverstandig’ om nu met een vriend(in) of collega in een auto te zitten, omdat je daardoor een grotere kans loopt om het coronavirus op te lopen of te verspreiden. De politie deelt een boete uit (á 390 euro per persoon) als je met meer dan drie personen in een auto zit en onvoldoende afstand houdt.

En voor wie denkt dat er niet gehandhaafd wordt: in Venlo zijn dinsdag 38 inzittenden van een bus bekeurd, omdat ze niet ver genoeg uit elkaar zaten. Het ging om een groep glastuinbouwmedewerkers die met een bus naar huis werden gebracht. Het bedrijf waar ze voor werken, heeft laten weten de boetes te betalen.