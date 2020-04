Ruimere werktijden bouw en sportclubs krijgen wel factuur van gemeente in coronacrisis

Aannemers kunnen een speciale ontheffing krijgen, zodat bouwvakkers 's avonds langer door mogen werken. Op die manier hoeven er minder bouwvakkers tegelijk op de bouwplaats te zijn en neemt de kans op een coronabesmetting af. Het is een van de extra maatregelen die de gemeente genomen heeft in de huidige coronacrisis.

Normaal gesproken moeten bouwvakkers zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Daarin staat dat bouw- en sloopwerkzaamheden alleen zijn toegestaan op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Een aantal aannemers in de stad heeft nu gevraagd om 's avonds langer door te mogen gaan. Het werk kan dan gespreid worden en daarmee lopen bouwvakkers minder risico besmet te raken met het coronavirus.

De stadsdelen mogen besluiten of zij een aannemer een dergelijke ontheffing willen verlenen. Er mogen dan geen eerdere klachten over bouwlawaai zijn ingediend door de buurt. Ook moet de aannemer de buurt schriftelijk inlichten en moet er om 22.30 uur echt gestopt worden.

Sportverenigingen krijgen wel factuur van gemeente

Hoewel sporthallen en -velden gesloten zijn in de strijd vanwege het coronavirus, krijgen huurders van die sportaccommodaties wel gewoon een factuur van de gemeente. Dat geldt ook voor de periode dat die accommodaties dicht zijn. Veel sportclubs in de stad huren de voetbalvelden of tennisbanen van de gemeente, die de accommodaties onderhoudt.

De sportclubs ontvangen dus wel een rekening van de gemeente, maar zij krijgen geen betalingsherinnering of aanmaning wanneer de huur niet wordt overgemaakt. De gemeente gaat in de komende periode nadenken over passende maatregelen. Zo wordt sportverenigingen gevraagd of zij nog contributie rekenen en of er meer opzeggingen zijn dan normaal.

Het idee is dat de 'sportinfrastuctuur' in de stad zoveel mogelijk blijft bestaan. Sportverenigingen die in directe bestaansnood komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de gemeente. Tegelijkertijd roept de gemeente Amsterdammers op om hun sportvereniging ook (financieel) te blijven steunen.

Meer tijd voor aanvraag vergunning rondvaartboot

De eigenaren van rondvaartboten krijgen langer de tijd om een vergunning aan te vragen voor hun boot. Die vergunning hebben ze nodig om vanaf 1 maart 2022 nog door de Amsterdamse grachten te mogen varen.

De aanvragen voor de nieuwe vergunningen moesten eigenlijk in juni gedaan worden. Maar rederijen vonden dat in de huidige coronacrisis een onhaalbaar scenario. Zij schreven verantwoordelijk wethouder Dijksma een brief waarin ze vroegen om uitstel. De wethouder heeft besloten de aanvraagperiode nu te verschuiven naar september van dit jaar. De datum waarop het nieuwe vergunningstelsel ingaat, dus 1 maart 2022, wordt niet verschoven.

Gemeente haalt minder bedrijfsafval op

De verplichte sluiting van de horeca heeft tot gevolg dat er veel minder bedrijfsafval wordt aangeboden in de stad. De gemeente heeft daarom besloten om tijdelijk te stoppen met het ophalen van dat afval. Op die manier is er achteraf minder administratieve last voor de gemeente en worden er minder onnodige ritten gemaakt door de vuilniswagens.

Bedrijven die wel nog wel willen dat hun afval opgehaald wordt door de gemeente, kunnen dat aangeven. De ophaalstop blijft van kracht zolang horecazaken gesloten blijven.

Supermarkten langer open op Goede Vrijdag

Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen, mogen aanstaande vrijdag tot 22.00 uur de deuren open houden. Normaal gesproken moeten alle winkels op Goede Vrijdag dicht om 19.00 uur, zo staat in de Winkeltijdenwet. Ook op 4 mei en op kerstavond moeten winkels volgens die wet om 19.00 uur sluiten.

Supermarkteigenaren hebben bij burgemeester Halsema een verzoek ingediend om vrijdag langer open te mogen zijn. Op die manier moet voorkomen worden dat het overdag te druk wordt bij de winkels.

Geen eigen bijdrage voor nachtopvang

Dak- en thuislozen die in de coronacrisis gebruik willen maken van de nachtopvang, hoeven daarvoor niet te betalen. Normaal gesproken wordt er vijf euro eigen bijdrage gerekend, maar daar ziet de gemeente nu van af. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat daklozen nu gedwongen op straat slapen.