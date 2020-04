Trambaan Burgemeester de Vlugtlaan wordt aangepakt: 'Nieuw asfalt veroorzaakt minder geluid'

'Er liggen nu nog oude betonnen platen en die worden vervangen door een asfalt en betonconstructie', legt projectleider Rob van den Hoorn uit. 'De platen die er nu in liggen die liggen er al een x-aantal jaren en omdat er zwaar verkeer overheen rijdt kunnen die iets scheef komen te liggen. En als er een bus overheen rijdt kan het geluid veroorzaken. Het voordeel van een asfaltverharding is dat dat niet kan bewegen en dus minder geluid veroorzaakt wanneer er een bus overheen rijdt.'

Afsluitingen en omleidingen

Voetgangers en fietsers worden langs het werk geleid. Voor auto- en vrachtverkeer is de Burg. de Vlugtlaan in de richting stad-uit afgesloten, er is een omleiding via gele borden. Omdat een deel van de straat afgesloten is, zullen voetgangers wel een stukje moeten omlopen wanneer ze naar de overkant willen.

Geluidshinder

Er wordt overdag, in de avond en in de nacht gewerkt. Sommige werkzaamheden brengen geluidshinder met zich mee. 'Wanneer we beginnen met betonprikken zal er geluidshinder zijn, maar dat is alleen overdag', licht Van den Hoorn toe.

Corona

De werkmannen moeten zich in verband met corona houden aan de anderhalve meter afstand. Ook schaften ze in aparte groepen, om zo voldoende afstand te kunnen houden. Bouwvakker Dennis, inmiddels een oude bekende van Het Verkeer, maakt daar geen probleem van: 'We mogen niet klagen denk ik. Ja, het is voor iedereen wel wat onwennig hoor. Wat betreft het schaften, het is mooi weer dus we staan buiten met z'n allen, anderhalve meter van elkaar af, dan kunnen we alsnog met elkaar koffiedrinken en effe praten. Dus de mogelijkheden komen vanzelf.'