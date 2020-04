Geen nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld in de stad

340 patiënten met een coronabesmetting zijn opgenomen (geweest) in ziekenhuizen in de stad en dat is nagenoeg hetzelfde cijfer als gisteren, blijkt uit gegevens van het RIVM.

Gisteren stond het aantal geregistreerde opnames zelfs nog op 241, één meer dan vandaag. Volgens een woordvoerder van het RIVM kan dat cijfer veranderd zijn door middel van een correctie. Of er in de afgelopen 24 uur daadwerkelijk geen nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in Amsterdamse ziekenhuizen, is niet zeker. Er kan ook vertraging ontstaan zijn in de registratie van die opnames.

Gisteren zei de hoofdverpleegkundige van de Intensive Care (IC) van het AMC, Caroline de Ridder, al wel dat de situatie op de IC's lijkt te stabiliseren. 'Er lijkt een beetje lucht, het is nu goed te doen op de IC. Maar vergis je niet, als wij het over een stabiele situatie hebben, gaan er nog steeds mensen dood en komen er mensen bij.'

Landelijke cijfers

Landelijk gezien meldt het RIVM dat er in een dag tijd 147 meldingen zijn bijgekomen van mensen die zijn overleden aan het virus, waarmee het totaal aantal sterfgevallen uitkomt op 2248. In totaal zijn er 308 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 969 mensen zijn sinds gisteren positief getest op het virus. In Amsterdam hebben sinds de uitbraak van het virus 939 mensen een positief testresultaat gekregen.