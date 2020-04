Verborgen ruimte in auto leidt tot arrestaties en drugsvangst

Direct daarna werd er onderzoek in een woning gedaan in Osdorp. Bij dat onderzoek werd ruim 30.000 euro in contanten, een hoeveelheid cocaïne, twee vuurwapens met munitie, versnijdingsmiddel voor cocaïne, verpakkingsmateriaal, een pers om blokken mee te persen en dure merkkleding aangetroffen en in beslag genomen.

De eigenaar van het voertuig en de twee personen die aanwezig waren in de woning zijn aangehouden. De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht, voorgeleid voor een hulpofficier van justitie en in verzekering gesteld.