Zo ziet de 1,5-meter-economie eruit

Ze durven het bijna nog niet hardop te zeggen, maar de hardst getroffen ondernemers in de stad hopen volgende maand toch weer langzaam te kunnen opstarten. 'Is dit anderhalve meter?'

Wanneer het gaat gebeuren is nog lang niet zeker, maar veel ondernemers bereiden zich nu al voor op de 'anderhalve-meter-economie', voor het geval ze weer open mogen.

We gingen langs bij het V Hotel in Oost en bij Fresh Fitness in de Pijp. Beide ondernemers erkennen dat de verplichte anderhalve meter afstand hen voor nogal wat dilemma's plaatst. Toch zijn ze er klaar voor: 'Ik denk dat het goed is als we langzaam wat in gang zetten.'