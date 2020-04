Bij drukte minder mensen op de pont om afstand te kunnen houden

Om te voorkomen dat mensen geen afstand meer van elkaar kunnen houden, gaat het GVB minder reizigers toelaten op de ponten. 'Het is niet de hele dag nodig, maar als het even te druk wordt, zullen de medewerkers op een gegeven moment reizigers tegen houden en ze vragen de volgende pont te nemen. Dan moeten ze een paar minuten wachten', vertelt een GVB-woordvoerder tegen AT5.

Aanleiding van de reizigerslimiet zijn meldingen van reizigers die het te druk vonden op de pont. Daardaar was het soms heel lastig anderhalve meter afstand te houden van een ander.

Daarom gaat het maximaal aantal reizigers op IJveer 50 van 80 naar 55 en op de grotere ponten van 95 naar 65 (IJveer 60). Medewerkers zorgen voor instapbegeleiding bij het Buiksloterwegveer. Dit gebeurt op werkdagen tijdens de spits en in de weekenden van 12.00 tot 19.00 uur.

Als de pont vol is geven de medewerkers een seintje aan de schipper. Het GVB hoopt dat de reizigers er begrip voor hebben en ook hun verantwoordelijkheid nemen als het te druk is. 'Stap dan niet nog even snel op de pont, wacht gewoon even. En als je op de pont bent, verspreid je zo dan over het schip.'