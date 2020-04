Groei voor Thuisbezorgd.nl ondanks 'coronadip' in maart

Maaltijdbezorgservice Takeaway.com, in Nederland beter bekend als Thuisbezorgd, heeft het aantal bestellingen in maart zien teruglopen. Toch heeft het bedrijf in het eerste kwartaal een flinke groei doorgemaakt.

Door de coronacrisis moeten veel restaurants hun deuren gesloten houden en worden er vooral vanuit kantoren minder lunches en maaltijden besteld. Het bedrijf had ook last van digitale aanvallen, waardoor er problemen ontstonden bij honderdduizenden bestellingen.

In Nederland kreeg het bedrijf tien miljoen bestellingen binnen voor maaltijdbezorging en dat is een groei van 11 procent in het eerste kwartaal. Het bedrijf meldt dat ongeveer 2000 restaurants zich in de afgelopen weken bij Thuisbezorgd.nl hebben aangemeld. Horecaondernemingen hopen via maaltijdbezorging toch nog omzet te kunnen draaien.