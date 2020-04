Plastic mag weer in de prullenbak, Amsterdammer moet straks gft gaan scheiden

Veel Amsterdammers waren net gewend aan het scheiden van plastic afval en drinkkartons, maar vanaf komend jaar mag dat afval weer in de 'gewone' prullenbak. In plaats daarvan moeten inwoners van de stad wel hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) gaan scheiden.

De belangrijkste reden om plastic en drinkkartons niet meer apart in te zamelen is dat machines simpelweg beter zijn in afval scheiden dan Amsterdammers zelf, zo oordeelt wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck.

Bananenschillen, avocadopitten en verwelkte boeketten moeten straks wél in aparte afvalcontainers gegooid worden. Die containers staan er niet allemaal in een keer. De nieuwe afvalinzameling wordt wijk voor wijk mogelijk gemaakt. 'Amsterdam wordt een stad waar afval niet meer bestaat maar grondstof is voor nieuwe producten', zegt de wethouder.

Extra afvalcontainers

Ook worden er de komende jaren 350 extra glas- en papiercontainers geplaatst en komen er containers met extra brede openingen waar dozen van online bestelde pakketjes in gegooid kunnen worden. Tot slot komen er ook containers met sensoren die aan de vuilnisdienst door kunnen geven wanneer ze vol zitten.

De nieuwe afvalinzamelingsplannen staan in het uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen, dat programma ligt nu ter inspraak. De verwachting is dat de gemeenteraad in september een definitief besluit neemt.