Vier nieuwe ziekenhuisopnames door corona in laatste etmaal

344 mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus zijn opgenomen (geweest) in ziekenhuizen in de stad, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Gisteren stond dat aantal nog op 340 en dus is er sprake van een lichte stijging, gevolgd op een dag waarop geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld werden. In totaal zijn er nu 990 mensen in de stad positief getest op het virus en dan zijn er 51 meer dan gisteren.

Landelijk gezien zijn er de laatste 24 uur 148 nieuwe sterfgevallen gemeld die te linken zijn aan het virus. Het totaal komt daarmee op 2.396. Burgemeester Halsema zei vanochtend dat er in Amsterdam en een aantal randgemeenten nu 83 doden te betreuren zijn.

In heel Nederland zijn 21.762 mensen positief getest op corona. 7.972 coronapatiënten hebben daadwerkelijk in het ziekenhuis gelegen, of liggen daar nog steeds.