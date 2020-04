Waarnemend hoofdofficier John Lucas stapt over naar Landelijk Parket

Lucas volgt Fred Westerbeke op, die sinds begin deze maand de nieuwe politiechef is in Rotterdam. Hij nam de functie van hoofdofficier van justitie in Amsterdam waar, nadat Nicole Zandee haar taken moest neerleggen vanwege gezondheidsredenen.

Lucas uitte afgelopen december in het eindejaarsinterview van AT5 zijn zorgen over de toename van geweld onder jongeren. 'Je ziet dat jonge mensen heel makkelijk tot geweld komen en daar vervolgens dan weer raps over maken. Dat maakt me wel heel zorgelijk en ook bang voor de toekomst: dat je het niet helemaal onder controle krijgt.'

Burgemeester Femke Halsema noemt de benoeming een 'mooie stap'. 'Heel erg jammer voor de stad Amsterdam en voor de driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier. Lucas was een bijzonder prettig persoon om mee samen te werken. Hij heeft de stad geholpen in een heel moeilijke periode, met het bestrijden van complexe en zware criminaliteit. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor.'

Voordat Lucas naar Amsterdam kwam, was hij hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland. De vacature voor hoofdofficier van parket Amsterdam is inmiddels opengesteld.