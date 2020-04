Stad Drinken we meer of minder alcohol in coronatijd?

Hoe staat het met het alcoholgebruik onder de Amsterdammers nu cafés en andere uitgaansgelegenheden dicht zijn? Is de coronacrisis een aanleiding om extra gezond te leven of slaat de verveling toe en neem je er nu juist eentje extra? AT5 ging op onderzoek uit.

Meer of minder alcohol? 'Minder', zegt een jongen op straat vol overtuiging. 'Maar thuis meer', moet hij bekennen. Een ander houdt de maatstaf van twee dagen per week alcohol aan. 'De verleidingen zijn er wel, mijn huisgenoten drinken nu wat meer, maar ik heb dit met mezelf afgesproken en daar hou ik me aan.' De hamvraag meer of minder alcohol roept wat lacherige en betrapte reacties op. 'Ik heb net een biertje gedronken', zegt een man op het Amstelveld eerlijk. Het is rond 12.00 uur, dat is wat vroeger dan normaal, maar ja, het is lekker weer en ik heb er gewoon zin in.'

Verleiding Het mooie weer en de wekenlange periode van 'social distance' wakkert bij sommige Amsterdammers de verleiding aan. Winkelier Rob Sterk van supermarkt Sterk op de De Clerqstraat ziet de verkoop van drank omhoog schiet. Niet in de winkel, daar loopt het zelfs terug, maar online gaat het als een tierelier. Met name het bier. 'We zien dat bier behoorlijk in trek is bij mensen, vooral de bijzondere biertjes, wijn verkoopt ook iets meer, zeker als het warme weer aanblijft. De sterke drank loopt iets terug.'

Floor van Bakkum, manager Preventie bij Jellinek, onderscheidt drie groepen onder de drinkende Amsterdammers. 'De horeca is dicht dus de mensen die echt drinken voor gezelligheid en daarvoor naar een café gaan hebben minder drinkmomenten. Die gaan minder drinken, want thuis vinden ze dat minder gezellig.' Ze vervolgt: 'Daarnaast heb je een groep die thuis komt te zitten en ook z'n dagritme kwijt is en waarbij het alcoholgebruik toeneemt. En dan die groep die verslavingsproblemen heeft. Voor hen is het heel zwaar, omdat er weinig sociaal contact is en weinig support, en daar maken we ons wel heel erg zorgen over.'

Van Bakkum raadt mensen die worstelen met hun alcoholgebruik aan om vast te houden aan het normale dagritme, zoals voor de corona-uitbraak. 'Als je werk hebt en je moet thuiswerken, sta dan om dezelfde tijd op als normaal en probeer een volledige werkdag te doen.' Ze raadt aan om de borreltijd niet te vervroegen. 'Houd contact met mensen in je omgeving door ze te bellen. Maar andersom ook, als iemand in jouw omgeving het moeilijk heeft op dit vlak, bel diegene op en geef wat support. Alcoholgebruik vermindert overigens je weerstand. dus maak er een gezonde periode van, dan ben je ook minder vatbaar voor het coronavirus.'

