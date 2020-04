Hotel in Slotervaart ingericht voor opvang coronapatiënten

Zorginstellingen en de GGD treffen voorbereidingen om coronapatiënten op te vangen in het Corendon hotel aan de Aletta Jacobslaan in Slotervaart. Als het nodig is, dan kunnen de patiënten er binnen een paar dagen terecht.

Er is in eerste instantie plek voor dertig corona-patiënten. Dit zijn patiënten die bijvoorbeeld thuis niet in quarantaine kunnen of die thuis onvoldoende zorg kunnen krijgen. Het aantal plekken kan als het nodig is uitgebreid worden naar maximaal tweehonderd.

Breed genoeg

Meerdere hotels hadden aangeboden om coronapatiënten op te vangen, maar volgens de gemeente is dit hotel het meest geschikt. 'Het hotel was eigenlijk het makkelijkst om te bouwen', vertelt wethouder Rutger Groot Wassink (Zorg). 'De liften zijn breed genoeg voor brancards. Er zijn geen drempels tussen badkamer en kamer. Dit hotel is buitengewoon geschikt om in te richten.'

Klaar zijn

Groot Wassink kan niet voorspellen of en zo ja, wanneer er coronapatiënten in het Corendon hotel worden opgevangen. 'Samen met het ministerie kijken we wat er nodig is. We willen gewoon klaar zijn dat als er een vraag komt, we direct kunnen handelen. En daarom zijn we met de voorbereidingen gestart.'

Buurtbewoners worden vanochtend per brief geïnformeerd.