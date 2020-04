Amsterdamse horeca creatief met Pasen: 'Uitdaging om nu te ondernemen'

Deze tijd vraagt veel van de horeca. Creativiteit is een vereiste om te overleven. Veel Amsterdamse zaken stelden hun menu bijvoorbeeld al als afhaalvariant ter beschikking aan hun gasten. Met de paasdagen voor de deur nemen veel horeca-ondernemers nu ook de paasbrunch op in hun assortiment.

Dat laatste geldt ook voor Lavinia de Haseth Möller. Eind vorig jaar opende zij de deuren van haar koffie- en lunchtent aan Het Europaplein. Ondanks dat haar start als ondernemer niet helemaal loopt als verwacht, ziet zij ook de uitdaging in deze tijd. 'Het is natuurlijk geen leuke periode, maar het is ook een uitdaging om nu te ondernemen'.

'We moeten creatief zijn. We hadden ook helemaal dicht kunnen zijn'

De horeca moet volgens Livinia ook verder kijken. 'We moeten creatief zijn. We hadden ook helemaal dicht kunnen zijn. Alles wat wij wel kunnen doen is dus meegenomen'. Eén van de mogelijkheden die zij daarbij heeft bedacht, is het aanbieden van een geheel verzorgde afhaal-paasbrunch. Van paasstol tot met een marmer-look beschilderde eieren, alles zit erin en wordt op bestelling huisgemaakt.