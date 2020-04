Mojo Concerts wil dat kabinet knoop doorhakt over doorgaan zomerfestivals

Het kabinet moet zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het wel of niet doorgaan van alle grote zomerfestivals. Dat zegt directeur Ruben Brouwer in het BNR-programma Spitsuur .

Tot 1 juni zijn festivals verboden, maar wat er daarna gebeurt is onzeker. 'Ik denk dat de branche er heel veel baat bij heeft dat er snel duidelijkheid komt over een langere periode dan tot 1 juni. Zolang wij daar als branche geen duidelijkheid over hebben, moeten we noodgedwongen doorgaan met voorbereidingen.'

'We kunnen eigenlijk allemaal wel aanvoelen dat festivals nu 1 juni geen doorgang zullen gaan vinden, alleen weten we dat nu nog niet.' Festivals lopen volgens Brouwer momenteel 'een enorm risico'. 'Sommige festivals zijn al een halfjaar bezig met voorbereidingen.'

Contracten en verzekeringen

Festivals zullen niet zo snel zelf besluiten om ermee te stoppen, omdat die volgens Brouwer vaak vastzitten aan contracten met artiesten of leveranciers. 'Op het moment dat de overheid zegt: het mag niet meer, dan heb je een situatie waarbij er overmacht is, waardoor contracten dan niet meer doorgaan of verzekeringen in werking treden.'

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 21 april meer duidelijkheid wordt gegeven over de periode erna. Brouwer hoopt dat er dan ook meer duidelijkheid komt voor de festivals. 'Hoe eerder hoe beter.'