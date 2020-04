Op Goede Vrijdag kunnen mensen hun hart luchten bij digitale coronaklaagmuur

In iets meer dan 100 woorden kan iedereen hier een corona-gerelateerde klacht kwijt.‘Het idee is dat de klaagmuur mensen helpt om even het hart te luchten, of om zich te herkennen in de klacht van iemand anders’, aldus initiatiefnemers Gerko Tempelman en Alexander Noordijk.

Gevoelens onderdrukken

Op de website zijn inmiddels al tientallen klachten terug te vinden. Ook wordt daar uitgelegd wat de zin van klagen is, juist ten tijde van de coronacrisis. 'Klagen is een kunst', legt Tempelman uit. 'En het is cruciaal in de verwerking van dingen die ons vermogen te boven gaan. Daarom hebben we deze klaagmuur opgezet.'

Toch hebben we in deze tijd eerder het idee dat we positief moeten blijven, ziet Noordijk. 'Het lijkt een morele plicht. Wie de moed verliest, kan beter zwijgen en luisteren naar de mensen die nog wel hoopvol zijn. Maar daarmee worden veel gevoelens van verdriet, verlies en frustratie onderdrukt.'

Belangrijk om te klagen

Het is volgens de initiatiefnemers juist belangrijk om deze emoties de ruimte te geven. Daar willen ze dit paasweekend mee helpen, en er is bewust voor gekozen om de klaagmuur juist nu te lanceren.

'In het christelijke paasverhaal zitten twee elementen', stelt Tempelman. 'Enerzijds wanhoop, verdriet, verlies en dood, en de dood van Jezus. En anderzijds hoop, opstanding, leven, dat we vieren met Pasen. Als je niet wanhoopt, zegt deze traditie, zul je nooit echte hoop voelen. En daarom is het zo belangrijk om te klagen.'