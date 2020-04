Beelden van straatrover die 'mogelijk meerdere keren' toeslaat in Schinkelbuurt

De politie heeft in Bureau 020 beelden vrijgegeven van een onbekende man die halverwege februari een tas van de schouder van een vrouw probeert te trekken, dit gebeurt op de Amstelveenseweg. De poging straatroof staat op beeld en de politie houdt er sterk rekening mee dat dezelfde man mogelijk ook verantwoordelijk is voor een aantal andere straatroven en pogingen daartoe in dezelfde omgeving.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de verdachte op vrijdag 14 februari in de ochtendspits heen- en weer fietst over de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en het Haarlemmermeerstation. Eerst rijdt hij, zeer hinderlijk tegen de rijrichting in, een stroom fietsers tegemoet om vervolgens het trottoir op te fietsen, dit is wel het moment dat de verdachte goed herkenbaar op beeld staat.

Het was druk die ochtend. Je zou zeggen dat de straatroof niet onopgemerkt is gebleven

Even later is de man weer te zien en dan wordt de situatie een stuk minder onschuldig dan 'slechts' over de stoep fietsen. Zijn beoogde slachtoffer loopt nu ook over de Amstelveenseweg, die volgt hij vanaf een afstand op zijn fiets. Ter hoogte van de Vaartstraat lijkt hij over te gaan tot actie, maar slaat dan af de straat in.

De Vaartstraat komt hij een paar seconden later weer uit gefietst om, net voor de rotonde, naast de vrouw op de stoep te gaan rijden. Hij geeft een enorme ruk aan de tas, maar het slachtoffer reageert snel en werkt de straatrover tegen. Op de beelden is te zien hoe de man met fiets en al tegen de grond gaat, duidelijk niet hoe hij gehoopt had dat het zou gaan, snel staat hij op en fietst weg, wederom in de richting van de Vaartstraat.