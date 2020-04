Jari Litmanen in 1995: 'Dit is een echte feest'

Eind mei is het 25 jaar geleden dat Ajax de Champions League won. In Wenen won de ploeg van Louis van Gaal met 1-0 van AC Milan door een puntertje van de 18-jarige Patrick Kluivert. Een dag na de historisch overwinning werd er een 'bescheiden' feestje gevierd in Amsterdam. Zo'n 200.000 fans stonden op het Museumplein en ook nog een honderdduizenden fans verzamelden zich op de kades voor een legendarische rondvaart. En er sprongen er heel wat van blijdschap de gracht in.

Een van de sleutelspelers van dit Ajax was natuurlijk Jari Litmanen. Hoewel de finale zelf niet zijn allerbeste wedstrijd was, hij werd in de 70e minuut gewisseld voor matchwinnaar Kluivert, had hij een enorm aandeel in de weg naar de finale. Zijn doelpunten dat seizoen tegen bijvoorbeeld Real Madrid en Bayern München staan nog bij veel fans op het netvlies.

'Dit is een feest, dit is een echte feest'

De bescheiden Fin was enorm populair, zo populair dat vanaf die tijd de jongensnaam Jari zijn intrede heeft gedaan in Nederland. In 1990 was er geen Nederlander die die naam had, in in 1996 waren er 'plots' 200 Jari's.

De aanvallende middenvelder had het uiteraard enorm naar zijn zin tijdens de huldiging. Op de vraag van toenmalig AT5-verslaggever Marcel Maijer was zijn samenvatting van het gebeuren eenvoudig duidelijk: 'Dit is een feest, dit is een echte feest', zei de nummer 10 met z'n heerlijke Finse accent.

Dit en meer van dit soort momenten kunt u tijdens de paasdagen mee herbeleven op AT5. En voor de fans die dit nog nooit hebben meegemaakt: kijk dit, het waren gouden tijden.

De uitzendtijden staan onderaan dit artikel.