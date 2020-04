Laatste etmaal twee nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis

Er zijn in de stad nu 346 mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus zijn opgenomen (geweest) in ziekenhuizen, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Gisteren stond dat aantal nog op 344 en dus er is wederom sprake van een hele lichte stijging. Woensdag werden er geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Landelijk gezien zijn er bij het RIVM sinds gisteren 115 nieuwe sterfgevallen gemeld. Het totaalaantal doden als gevolg van corona komt daarmee op 2511.

Het RIVM laat weten dat er in het hele land 225 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, twee dus in Amsterdam. In totaal zijn 8197 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

De cijfers van de afgelopen dagen passen volgens het RIVM nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van corona langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.