Burgemeester Halsema: 'Dit weekend zal er veel eerder beboet worden'

Burgemeester Halsema roept Amsterdammers op die zelf een tuin of balkon hebben om de parken dit weekend te mijden, en 'niet eindeloos te picknicken of te bootcampen'. In AT5's het Gesprek met de Burgemeester zegt ze bereid te zijn om hard op te treden als mensen zich niet aan de regels houden en het daardoor te druk wordt.

Veruit de meeste Amsterdammers houden zich volgens Halsema prima aan de strenge coronamaatregelen. Toch worden uit voorzorg ook dit paasweekend de parken goed in de gaten gehouden zodat het niet te druk wordt. De zij-ingangen van het Vondelpark zullen weer afgesloten zijn, en er is veel politie en handhaving op de been. Er wordt streng op toegezien dat er geen groepsvorming optreedt. Vorige week werden er al boetes uitgedeeld, maar werden er ook nog waarschuwingen afgegeven. Dat zal volgens Halsema nu anders zijn: 'Dit weekend zal er veel eerder beboet worden. U berichtte zelf vandaag dat 17 studenten in Uilenstede beboet zijn, dat zal dit weekend veel vaker gebeuren.' De burgemeester vindt het belangrijk om de parken open te houden voor Amsterdammers die geen 'buiten' hebben: 'Met name de mensen die geen balkons hebben, die geen tuin hebben, moeten in staat blijven om een ommetje te maken. De hoofdregel is: blijf zoveel mogelijk thuis. En als je naar buiten gaat: doe het kort.' En dus roept ze Amsterdammers op: 'Ga niet eindeloos zitten picknicken, ga niet bootcampen.'

Quote 'Ga niet eindeloos zitten picknicken, ga niet bootcampen' Femke halsema, burgemeester Amsterdam

En dat is allemaal bedoeld om de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar te houden. Het zorgpersoneel staat volgens de burgemeester nog steeds onder grote druk, maar ze ziet een enorme toewijding: 'Eigenlijk tref ik alleen maar medewerkers die heel erg goed weten waarom ze staan te werken, die zijn zeer gemotiveerd.' Halsema vroeg extra aandacht voor de bewoners, familieleden en het personeel in verpleeginstellingen. Een aantal in Nederland is getroffen door corona; zo zijn in het Joodse zorgcentrum Beth Shalom in Buitenveldert vijftien bewoners overleden aan de gevolgen van het virus. 'Het is een combinatie van angst voor corona, het vóórkomen van corona, en de eenzaamheid. Het afgesneden zijn. Het is, met name voor oude mensen, op dit moment heel zwaar.' Kijk hier het hele gesprek met de burgemeester: