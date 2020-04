Hoge Raad: kentekenparkeren is gerechtvaardigde inbreuk op privacy

Het systeem van kentekenparkeren in Amsterdam is een gerechtvaardigde inmenging op het recht op privacy en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van stichting Privacy First.

Sinds 1 juli moeten parkeerders in Amsterdam via een parkeerautomaat of mobiele telefoon het kenteken van hun auto invoeren om parkeergeld te betalen. Met scanauto's worden vervolgens de kentekens van geparkeerde auto's gecontroleerd.

Die gegevens worden versleuteld bewaard. Op het moment dat het parkeergeld niet is betaald, wordt de versleuteling ongedaan gemaakt en worden de persoonsgegevens van de kentekenhouder verstrekt om een boete op te leggen.

Diverse rechtszaken

Volgens Filipini is het kentekenparkeersysteem onder meer in strijd met het EVRM. Tegen het systeem spande hij al diverse rechtszaken aan, maar tot op heden zonder succes. Het gerechtshof oordeelde eerder dat er geen sprake is van een inbreuk op het privéleven, waarna hij in cassatie ging bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad is, in tegenstelling tot het hof, wél van oordeel dat de gemeente inbreuk maakt op de privacy van parkeerders, maar dat het in dit geval is gerechtvaardigd 'omdat de eis van het opgeven van het kenteken is te lezen in de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam in combinatie met de Gemeentewet.'

'Onbegrijpelijk'

Privacy First noemt de uitspraak 'onbegrijpelijk' en vindt dat de Hoge Raad 'op diverse punten om de hete brij heen draait'. De stichting verwacht de zaak met succes te zullen aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.