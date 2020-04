Corona dwingt uitvaartondernemers tot creativiteit. 'Het wordt een stuk intiemer'

Kleinere groepen, anderhalve meter afstand en geen fysiek contact is ook de nieuwe werkelijkheid tijdens uitvaarten. Voor nabestaanden is de coronacrisis extra moeilijk omdat een knuffel door de maatregelen vaak niet mag. Toch levert het volgens uitvaartondernemer Ellen Somsen ook vaak bijzondere momenten op.

Ze heeft het druk, uitvaartondernemer Ellen Somsen. 'Er zijn griepvirussen geweest dat ik het drukker heb gehad, maar ik merk dat het heel druk is op het gebied van uitvaarten in Amsterdam.'

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan werden in de afgelopen weken steeds strenger ook voor uitvaarten. Maximaal dertig aanwezigen bij een plechtigheid, anderhalve meter afstand houden én geen condoleances meer achteraf.

'Die condoleances zijn juist zo steunend voor de familie. Dan kunnen ze elkaar ontmoeten, elkaar kunnen knuffelen en omhelzen, een kopje koffie of thee, een glas wijn. Het is waardevol voor de familie en dat kan nu niet meer. Het is een kale bedoening als het afgelopen is', zegt Somsen.