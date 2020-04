Twee mannen hebben rond 8.30 uur een bedrijf aan de Sniep in Diemen overvallen.

De overvallers zijn er met buit vandoor gegaan. De politie heeft het signalement van de mannen via Burgernet verspreid. Ze hebben een licht getinte huidskleur en dragen zwarte jassen van het merk The North Face. Vermoedelijk rijden ze in een witte kleine auto.

Wie de twee ziet, wordt gevraagd zelf geen actie te ondernemen maar de politie te bellen.