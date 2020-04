Acht nieuwe ziekenhuisopnames in Amsterdam vanwege coronabesmetting

Er zijn tot nu toe 354 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege een besmetting met het coronavirus. Dat is een stijging met acht patiënten ten opzichte van gisteren.

Dat blijkt uit vanmiddag gepubliceerde cijfers van het RIVM. Volgens het RIVM passen de landelijke cijfers bij het beeld dat de verspreiding van het virus langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Er zijn in heel Nederland 132 nieuwe sterfgevallen gemeld. Zij zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden, want sommige patiënten worden later gemeld.

Sinds een paar dagen kunnen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest worden als zij klachten hebben. Dat lijkt te zien in de meldingen van coronabesmettingen, omdat 550 (42%) van de nieuwe meldingen gaan over zorgmedewerkers.

De meeste nieuwe meldingen over coronabesmettingen kwamen uit de provincie Zuid-Holland.