Sint-Franciscus aan het Singel biedt paasmis aan via livestream: 'Ter communie gaan is lastig nu'

Ook kerken worden ten tijde van corona gedwongen tot creativiteit. Normaal gesproken ontvangen ze op Eerste Paasdag vele mensen in de kerk om de paasmis bij te wonen. Nu dat lastig is, zette de Sint-Franciscus Xaveriuskerk aan het Singel, die ook wel De Krijtberg wordt genoemd, vanochtend een livestream op Facebook om belangstellenden te kunnen bereiken. AT5 was aanwezig bij de online mis.

AT5

'Fijn om toch de paasviering te kunnen doen samen met al die mensen die aan het kijken zijn en de mensen in De Krijtberg.' Het liefst had Caroline Wittenberg vanochtend in de Sint-Franciscus aan het Singel gezeten voor de paasmis. Maar ze vindt de livestream via Facebook die ze vanuit haar huiskamer bekijkt een mooie oplossing. 'Ik mis de sfeer in de kerk, het vaste clubje aan mensen die er altijd zijn.' Voor de kerk zelf was het ook even schakelen. 'Wij hebben ons halsoverkop moeten aanpassen aan de situatie en toen deze technische weg gevonden om toch aanwezig te kunnen zijn', zegt rector Ben Frie die de paasmis leidt.

Ter communie Pater Toon neemt op een gegeven moment het woord. Hij roept op te bidden voor de mensen die het extra moeilijk hebben tijdens 'de ziekte van onze tijd, het coronavirus'. 'Normaliter gaan we als katholieken ter communie, dat is nu onmogelijk', legt Caroline uit. 'De geestelijke communie die pater Toon voorlas, dat gebed is een mooi alternatief voor als je niet ter communie kan gaan.' Van achter haar computer leest ze mee met het gebed: 'Graag zou ik u nu als heilig brood ontvangen en nuttigen.'

Quote Ik richt mij tot de camera, maar in feite kijk ik naar de mensen die met ons verbonden zijn Ben de frie - rector De krijtberg