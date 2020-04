'Vraag niet massaal uw geld terug, anders kunnen we nu al de deuren gaan sluiten'

Veel theaters en concertzalen zitten met hun handen in het haar vanwege de coronacrisis. Zij roepen daarom mensen op om niet massaal hun geld terug te vragen, maar gebruik te maken van een voucher-systeem. AT5 sprak met Paradiso, Meervaart Theater en DeLaMar Theater hoe zij omgaan met de huidige toestand.

AT5

'De ziel is eruit', vertelt Andreas Fleischmann, directeur van het DeLaMar Theater. 'We doen niet zielig want iedereen zit in hetzelfde schuitje. Maar dat wij geen inkomsten hebben de afgelopen weken maakt het lastig om te kunnen bepalen wat je moet doen. Elke week kom je met een ander idee om het probleem aan te pakken.' Meerdere theaters en concertzalen laten AT5 weten dat ze tot juni ongeveer door kunnen op hun reserves, maar na de zomer komen ze toch echt in de problemen. 'We zijn allerlei scenario's aan het bedenken dat we rond eind dit jaar weer open kunnen, maar het moet ook echt niet langer duren want dan zijn onze reserves gewoon op. Alhoewel je dat in het achterhoofd moet houden, kunnen die maanden na de zomer richting de winter een hele donkere periode worden', zegt Fleischmann.

Quote 'Onze reserves zullen ook rond juni op zijn' Jurry Oortwijn, Hoofd marketing paradiso

Jurry Oortwijn, hoofd marketing en publiciteit van Paradiso, is druk bezig met de voorbereidingen mocht de poptempel weer open mogen. 'Wij hebben de afgelopen weken ongeveer 265 concerten moeten verplaatsen, daarnaast moet je nog rekening houden met artiesten die afzeggen. Zoals vele Amerikaanse artiesten, die shows in eigen land gaan inhalen voordat ze hier gaan toeren. Terwijl zij voor die volle zalen zorgen. Wij kijken anders naar onze programmering en zullen minder snel gaan voor de beginnende artiest, omdat we zekerheid moeten hebben dat de zaal wordt uitverkocht.' 'Eén misperceptie die veel mensen over Paradiso hebben, is dat wij zoveel bekende artiesten de afgelopen jaren hebben binnengetrokken, dat wij een soort bodemloze put hebben gecreëerd. Maar onze reserves zullen ook rond juni op zijn. Mocht het langer doorgaan dan juni moeten we ook denken aan reorganiseren binnen het bedrijf.'

Quote 'Ons theater wordt weliswaar gesubsidieerd maar dat betekent niet dat ik geen omzet moet draaien' Yassine Boussaid, directeur meervaart theater

Yassine Boussaid, directeur van Meervaart Theater, ziet het ook somber in. 'Wij gaan hier de komende 18 maanden last van hebben. Ons theater wordt dan weliswaar gesubsidieerd, maar dat betekent nog niet dat ik geen omzet moet draaien. Meervaart is ongeveer 60 procent afhankelijk van de kaartjes, de flesjes cola en de zakjes chips die het verkoopt.' 'We vergeten ook vaak de makers en de producenten in dit alles. Want ik kan de zalen weer open gaan gooien, maar als producenten zijn omgevallen dan sta ik daar met een leeg podium. Daarom moeten zij veel meer aandacht krijgen dan dat ze op dit moment ontvangen.' Restitutiesysteem 'Alle theaters zijn met elkaar in overleg om een gelijkwaardig restitutiesysteem te hanteren, zodat iedereen hetzelfde alternatief gaat aanbieden. Dit willen we doen via een vouchersysteem. Zo hopen we dat niet iedereen massaal zijn geld terug gaat vragen, want dan kunnen we nu al de deuren gaan sluiten', aldus Boussaid.

AT5