Dertien nieuw gemelde ziekenhuisopnames in Amsterdam door coronabesmetting

Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het RIVM. In heel Nederland gaat het om een toename van 147 patiënten. Dat zijn er minder dan gisteren, toen 196 nieuwe patiënten werden gemeld. In totaal gaat het om 8729 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen geweest.

Sterfgevallen

Er zijn in heel Nederland 86 nieuwe sterfgevallen gemeld. Zij zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden, sommige patiënten worden later gemeld.

Gisteren werden ook al minder dan 100 overledenen gemeld. Het was toen voor het eerst in twee weken tijd dat dat aantal door corona onder die grens ligt.

Positief getest

Tot nu toe zijn er 26.551 mensen positief getest in Nederland op COVID-19. Sinds een paar dagen worden ook zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken getest als zij klachten hebben. De eerste effecten daarvan lijken volgens het RIVM zichtbaar in de meldingen.

In Amsterdam waren er gisteren in totaal 1190 mensen positief getest op het nieuwe virus.